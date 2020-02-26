В сети появилось видео метания камней в автобус в Новых Санжарах: окна разбивали женщины

После беспорядков на Полтавщине полиция расследует шесть уголовных производств.

Появилось видео, на котором видно, как забрасывали камнями автобус в Новых Санжарах, перевозивший украинцев и иностранцев после эвакуации из Китая.

Запись опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

По уточнению автора видео, инцидент произошел в нескольких километрах от поселка, поскольку в самих Новых Санжарах нет железнодорожного переезда.

"Что самое неожиданное, били окна камнями женщины", - говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области. Перед этим в одноименном поселке произошли массовые беспорядки, в ходе которых местные жители выразили недовольство размещением людей в санатории на территории их поселка. По факту потасовок с полицией было открыто сразу шесть уголовных производств.