В результате пожара на нефтебазе под Киевом погибли пять человек, 15 пострадали - Минздрав

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Министерства здравоохранения Украины.

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Как отметили в Минздраве, 4 человека погибли на месте, 1 – умер в лечебном заведении; 5 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно, 10 человек находятся на стационарном лечении.

Официальная информация о пострадавших от пожара на нефтяных складах.По информации Киевского Центра экстренной медицинской... Posted by Министерство здравоохранения Украины on 12 Июнь 2015 г.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области возник вечером 8 июня.