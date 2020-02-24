"Минера" железнодорожного вокзала в Киеве отправят в психбольницу

В ходе отработки информации о взрыве правоохранители эвакуировали 2 тыс. 300 пассажиров и 100 человек персонала.

В Киеве "минера" железнодорожного вокзала отправят на принудительное лечение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Соломенским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство Киевской местной прокуратуры №9 о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя столицы, который летом 2019 года предоставил ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале города Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 августа 2019 года мужчина позвонил на телефон спецлинии "102" и совершил ложное сообщение о заминировании.

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Правоохранители и специалисты, которые выезжали на место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли. В ходе отработки информации о взрыве правоохранители эвакуировали 2 тыс. 300 пассажиров и 100 человек персонала.

Проведенными первоочередными следственными действиями "минера" удалось установить и задержать.

Отмечается, что согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, правонарушитель на момент совершения преступления не мог осознавать свои действия и руководить ими. В настоящее время его психическое состояние не изменилось и он нуждается в принудительной госпитализации в психиатрическую больницу с усиленным наблюдением.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве суд приговорил к 2 годам лишения свободы 33-летнего жителя Чернигова, который совершил заведомо ложное сообщение о минировании станции Киевского метрополитена "Нивки".