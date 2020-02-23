На акции за увольнение Авакова под ОП произошла потасовка с полицией (фото, видео)
У здания Офиса президента в Киеве несколько десятков активистов требовали увольнения министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Во время акции произошла небольшая потасовка.
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Видео и фото с места событий обнародовал в Facebook "Автомайдан". Активисты принесли плакаты, посвященные расследованию дел об убийстве Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета. Участники акции скандировали "Долой аваковирус" и "Аваков - черт".
В дальнейшем “Громадське” обнародовало в соцсетях видео, на котором активисты пытались повесить на здание Офиса президента плакаты. Правоохранители им помешали, возникла потасовка. Плакат о неудовлетворительном расследовании дела Шеремета сорвали.
Мітинг за відставку Авакова: активісти спробували повісити на будівлю Офісу президента плакати з написом «Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?» — поліція не дала їм це зробити.— hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2020
Плакат з зауваженням про незадовільне розслідування справи Шеремета зірвали pic.twitter.com/GQbavmjFmM