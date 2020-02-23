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На акции за увольнение Авакова под ОП произошла потасовка с полицией (фото, видео)

14:31, 23 февраля 2020
Общество
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Под ОП требовали увольнения Авакова / Facebook, Автомайдан

У здания Офиса президента в Киеве несколько десятков активистов требовали увольнения министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Во время акции произошла небольшая потасовка.

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Видео и фото с места событий обнародовал в Facebook "Автомайдан". Активисты принесли плакаты, посвященные расследованию дел об убийстве Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета. Участники акции скандировали "Долой аваковирус" и "Аваков - черт".

В дальнейшем “Громадське” обнародовало в соцсетях видео, на котором активисты пытались повесить на здание Офиса президента плакаты. Правоохранители им помешали, возникла потасовка. Плакат о неудовлетворительном расследовании дела Шеремета сорвали.

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