Дело Шеремета: суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко

Защитники ходатайствовали об истребовании у следственной группы экспертных заключений о росте человека, изображенного на видео, которые правоохранители считают доказательствами по делу против Андрея Антоненко. В связи с этим суд принял решение перенести заседание.

Коллегия судей Апелляционного суда Киева на 2 марта перенесла рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов на решение о содержании под стражей ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

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Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания суда защитники ходатайствовали об истребовании у следственной группы экспертных заключений о росте человека, изображенного на видео, которые правоохранители считают доказательствами по делу против Антоненко.

В связи с этим суд принял решение перенести заседание по рассмотрению апелляции на 12.45 2 марта.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меру пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.