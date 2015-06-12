Уволены три киевских прокурора, скандальная переписка которых попала в СМИ

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Читайте также"Давай его от***дим просто": По факту скандальной СМС-переписки киевских прокуроров начали проверку

"По результатам проведенной прокуратурой Киева проверки, приказом и.о. прокурора города Киева за совершение постыдного поступка, нарушение "Присяги сотрудника прокуратуры" и "Кодекса профессиональной этики и поведения работников прокуратуры" Тендитный Артем Петрович и Соловей Денис Юрьевич уволены с должности прокуроров прокуратуры Днепровского района города Киева, а Лысенко Сергей Сергеевич - с должности старшего прокурора отдела прокуратуры города Киева", - подчеркнули в ГПУ.

Как сообщалось, 11 июня прокуратура Киева начала служебную проверку по факту обнародованной в СМИ СМС-переписки между прокурорами в ходе судебного заседания, в которой содержатся предложения расправы над фотокорреспондентом, который осуществлял съемку хода судебного процесса. Переписка велась по телефону в закрытой группе Viber. В переписке также было немало ненормативной лексики.