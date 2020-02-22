Правоохранители контролируют ситуацию в Новых Санжарах – МВД

По словам заместителя главы МВД, правоохранители взяли в кольцо санаторий, чтобы ни один человек, не имеющий права там находиться, не попал на его территорию.

Сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии полностью контролируют ситуацию вокруг медицинского центра в Новых Санжарах Полтавской области, где на обсервации с целью недопущения возможного распространения коронавируса COVID-19 находятся эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы.

Об этом во время брифинга о пребывании на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области эвакуированных из китайского Уханя украинских и иностранных граждан заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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«Хочу сегодня сказать с удовольствием, что в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов, пикетов или акций протеста. Я думаю, что те отдельные граждане, которые, злоупотребляя спиртными напитками, выступали против эвакуации и размещения в Новых Санжарах наших сограждан, прибывших из Китая, на сегодняшний день уже поняли, что их действия не поддерживаются обществом и были неверными», - сказал он.

«В настоящее время сотрудники полиции и Национальной гвардии взяли в кольцо этот санаторий, мы полностью контролируем режим таким образом, чтобы ни один человек, не имеющий права там находиться, не попал на территорию, чтобы все, кто находятся на обсервации, чувствовали себя спокойно, чтобы все было по закону и все было хорошо», - добавил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары» в Полтавской области.

В пресс-центре Нацгвардии заверили, что на территории медицинского центра «Новые Санжары» обеспечены все условия санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности режима карантина. В частности, эвакуированных граждан разместили в отдельном здании с ограниченным доступом. Для них организовано отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированы.