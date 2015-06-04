В Одесской области на железной дороге произошел взрыв, с рельсов частично сошел поезд

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью управления МВД на Одесской железной дороге, 4 июня в 2.20 в дежурную часть управления поступило телефонное сообщение о взрыве на 1483 км перегона ст. Дачное - ст. Выгода.

Немедленно был введен в действие оперативный план «Взрывчатка». На место происшествия направлена следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба.

«Взрыв произошел во время движения грузового поезда, в результате чего произошел сход трех пустых вагонов. В результате взрыва повреждены два железнодорожных пути», - отметили в секторе.

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На каждом из путей повреждено по две железобетонные шпалы длиной 90 см, отсутствуют фрагменты рельсов длиной по 50 см. На участке железнодорожных путей образовалось два воронкообразных углубление диаметром 150 см и глубиной 40 см.

Жертв и пострадавших нет.

Обстоятельства данного происшествия выясняются.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, «4 июня в 1:11 на перегоне Дачная – Выгода Одесской железной дороги под грузовым поездом произошел взрыв. В результате взрыва с рельс сошло три вагона, пострадавших нет. Грузовой поезд курсировал пустым».

По данным «Укрзализныци», в настоящее время на перегоне ведутся восстановительные работы, задействованы два восстановительных поезда из станций Одесса, Раздельная.

Движение по нечетным путям восстановлено – в 8:05 проследовал поезд №105 Киев – Одесса.