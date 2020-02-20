Родственники экс-"беркутовцев" пытались попасть на прием к президенту (фото)

В Офис президента пытались попасть отец экс-"беркутовца" Павла Аброськина, которого в рамках обмена передали боевикам "Л/ДНР", и еще несколько женщин, которые назвались родственниками погибших на Майдане милиционеров.

Родственники экс-"беркутовцев" пытались попасть на прием к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из пострадавших по «майдановскому» делу о расстрелах 20 февраля 2014 года Святослав Колесников, который пришел на митинг родственников Героев Небесной сотни, который состоялся возле Офиса президента.

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По словам Колесникова, в Офис президента пытались попасть отец экс-"беркутовца" Павла Аброськина, которого в рамках обмена передали боевикам «Л/ДНР», и еще несколько женщин, которые назвались родственниками погибших на Майдане милиционеров. Эти лица в здание не пропустили охранники, поскольку их не было в списках приглашенных. Однако из Офиса президента вышел сотрудник, который провел их в приемную офиса на улице Шелковичной.

УНИАН стал свидетелем, как около 13:15 отец Аброськина и еще трое женщин старшего и среднего возраста вышли из приемной. Отец Аброськина сообщил, что ни с кем из чиновников не встречался, однако передал в Офис президента обращение, но о содержании обращения говорить отказался.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, около 50 человек - родственники Героев Небесной сотни, общественные активисты, адвокаты - пикетировали Офис президента с требованиями наказать убийц их близких. Участники акции обнародовали обращение, в котором требовали немедленно уволить Александра Бабикова с должности первого заместителя ГБР, объявить в международный розыск экс-"беркутовцев", которые принимали участие в расстрелах на Майдане и сбежали в России, и на законодательном уровне ввести возможность заочного судопроизводства над беглецами.

Представители родственников в 12:00 пошли в Офис президента, чтобы встретиться с Зеленским и передать ему обращение.