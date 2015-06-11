Завтра в Украине воздух раскалится до +32

Грозовые дожди наиболее вероятны в южной части, кроме Одесской области, и в восточных областях. На остальной территории антициклон обусловит сухую малооблачную погоду, сообщает «Оpogode».

В западной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днем ​​25-30, местами на Закарпатье до 32 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать сухая малооблачная погода. Температура воздуха ночью 10-17 тепла, днем ​​24-29 градусов тепла.

В центральной части дожди маловероятны. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла, днем ​​25-30 градусов тепла.

Читайте такжеВ Украине ожидается дождливое лето – синоптик

В восточных областях ожидаются местами дожди и грозы. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

В южной части удержится жара, пройдут местами грозовые дожди. В Одесской области будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 14-20 тепла, днем ​​25-32 градуса тепла.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем ​​26-28 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.