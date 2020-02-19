Е-малятко в Харькове: сервис запустили во всех центрах админуслуг

Услуга "еМалятко" предоставляется бесплатно, но за регистрацию места жительства ребенка нужно заплатить административный сбор в размере 13,60 грн.

Услуга "еМалятко" доступна в режиме бета-тестирования во всех центрах предоставления административных услуг города Харькова.

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По словам директора Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктории Китайгородской, для получения услуги родители ребенка или один из них должны подать заявление о получении комплексной услуги "еМалятко" по месту рождения ребенка или месту жительства заявителя.

Услуга объединяет восемь сервисов:

государственная регистрация рождения ребенка;

регистрация места проживания родившегося ребенка;

назначение помощи при рождении ребенка;

регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

назначение помощи многодетным семьям.

В департаменте отметили, что часть услуг обязательна: государственная регистрация рождения ребенка, происхождение родившегося ребенка и принадлежность его к гражданству Украины, поэтому эти услуги нужно заказывать в комплексе.

"В центры админуслуг обращаются родители, которые хотели бы получить комплексную услугу "еМалятко", но уже зарегистрировали рождение ребенка. Мы вынуждены отказывать, поскольку указанная услуга является базовой для предоставления других услуг в комплексе", - отмечают специалисты.

Услуга "еМалятко" предоставляется бесплатно, но за регистрацию места жительства ребенка нужно заплатить административный сбор в размере 13,60 грн, предусмотренный законодательством. Местом жительства ребенка обязательно должно быть место жительства его родителей или одного из них. Обязательное условие - родители должны быть гражданами Украины.

Для оформления заявки нужно предоставить паспорт и медицинскую справку из роддома. Для получения помощи при рождении ребенка нужно знать реквизиты банковского счета, на который будут осуществляться выплаты, в формате IBAN.

Администратор центра заполняет заявку на портале "Дія", после этого заявители (оба или один из родителей) проверяют внесенные данные и подписывают заявление в бумажном виде. Общее время приема заявления в среднем составляет до 15 минут.

Со временем в Министерстве цифровой трансформации планируют сделать услугу онлайн. Родители смогут подавать заявление на портале "Дія" самостоятельно, без помощи администраторов.

Виктория Китайгородская сообщила, что уже 25 семей получили в центрах админуслуг до восьми услуг по одному заявлению, а все восемь услуг - мать шестого ребенка.