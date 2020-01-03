В Украине запустили е-Малятко: первым услугу получил Харьков
Министерство цифровой трансформации Украины запустило в Харьковском городском перинатальном центре услугу е-Малятко.
Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.
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"Харьков - первый украинский город, где новоиспеченные родители могут воспользоваться комплексной услугой е-Малятко. Сегодня первые родители получили эту услугу без очередей и лишней бюрократии в Харьковском городском перинатальном центре ", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что е-Малятко предоставляет 10 услуг для родителей новорожденных в одной услуге от государства. Сейчас она доступна в тестовом режиме в Харькове.
В Министерство цифровой трансформации Украины добавили, что в январе услугу планируют запустить еще в 10 украинских городах: Киеве, Днипре, Одессе, Запорожье, Ривне, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.
Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook написал, что "будет работать одна-единственная заявка, по которой родители смогут получить 10 услуг просто в роддоме или онлайн на сайте “Дія”.
Он назвал, какими услугами смогут воспользоваться родители новорожденных.
"Какими услугами можно будет воспользоваться:
1 - Государственная регистрация рождения ребенка;
2 - регистрации места проживания родившегося ребенка;
3 - Назначение пособия при рождении ребенка;
4 - Регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
5 - Регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
6 - Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
7 - Определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
8 - Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
9 - Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
10 - Назначение пособия многодетным семьям ", - добавил Гончарук.
Как сообщалось, ведомство уже тестирует несколько услуг онлайн: мобильное приложение “Дия”, “Электронный кабинет застройщика” и “горячую линию” для предпринимателей.