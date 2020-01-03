В Украине запустили е-Малятко: первым услугу получил Харьков

Для родителей станут доступны 10 услуг.

Министерство цифровой трансформации Украины запустило в Харьковском городском перинатальном центре услугу е-Малятко.

Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

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"Харьков - первый украинский город, где новоиспеченные родители могут воспользоваться комплексной услугой е-Малятко. Сегодня первые родители получили эту услугу без очередей и лишней бюрократии в Харьковском городском перинатальном центре ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что е-Малятко предоставляет 10 услуг для родителей новорожденных в одной услуге от государства. Сейчас она доступна в тестовом режиме в Харькове.

В Министерство цифровой трансформации Украины добавили, что в январе услугу планируют запустить еще в 10 украинских городах: Киеве, Днипре, Одессе, Запорожье, Ривне, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook написал, что "будет работать одна-единственная заявка, по которой родители смогут получить 10 услуг просто в роддоме или онлайн на сайте “Дія”.

Он назвал, какими услугами смогут воспользоваться родители новорожденных.

"Какими услугами можно будет воспользоваться:

1 - Государственная регистрация рождения ребенка;

2 - регистрации места проживания родившегося ребенка;

3 - Назначение пособия при рождении ребенка;

4 - Регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

5 - Регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

6 - Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

7 - Определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

8 - Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

9 - Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

10 - Назначение пособия многодетным семьям ", - добавил Гончарук.

Как сообщалось, ведомство уже тестирует несколько услуг онлайн: мобильное приложение “Дия”, “Электронный кабинет застройщика” и “горячую линию” для предпринимателей.