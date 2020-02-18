За убийство Окуевой и Мосийчука предлагался $1 миллион: принимавший "заказы" человек раскрыл детали этих дел

По Украине обсуждались 2 заказа: на Амину Окуеву и Адама Осмаева, а также экс-депутата Игоря Мосийчука.

Человек, который принимал "заказы" на организацию терактов и ликвидацию людей Beck Martin (Анзор, ранее - Умаров Мамехан) рассказал подробности об убийстве Амины Окуевой, а также покушениях на ее мужа Адама Осмаева и экс-нардепа Игоря Мосийчука.

Как рассказал чеченец в интервью каналу "Свободный", по Украине обсуждались 2 заказа: на Окуеву и Осмаева, а также депутата (Мосийчука), передает Обозреватель.

"Это было в 2014-2015 годах, когда бывший нардеп расстрелял портрет главы Чечни Рамзана Кадырова", - рассказал Анзор.

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По словам Анзора, после убийства Окуевой и покушения он слил разоблачающие записи самому Мосийчуку.

Он вышел на украинца через общую знакомую - Елену Бондаренко. В телефонном разговоре он заявил, что может доказать, что знал о покушении, и пообещал Мосийчуку аудиозаписи. Он передал бывшему нардепу разговоры о деньгах за убийство и покушения. Речь шла о миллионах долларов.

Поговорил Анзор также с Осмаевым. При прослушивании аудио выяснилось, что мужчина, заказавший преступления, якобы Адам Делимханов - правая рука Кадырова.

Судя по записи, за убийство Амины Окуевой и Игоря Мосийчука предлагался миллион долларов.

Мосийчук в свою очередь обратился в Национальную полицию и СБУ и по просьбе правоохранителей ему удалось организовать допрос Анзора в Вене в начале января 2019 года. Допрос длился около 6 часов, и на нем чеченец раскрыл все детали.

Далее один из СБУшников - Сергей из Фастова - позвонил Мосийчуку и попросил о встрече в Киеве. По его словам, полиция не смогла бы расследовать дело, поэтому мужчина предложил Мосийчуку помощь контрразведки. Сергей познакомил Мосийчука с Александром Покладом - офицером СБУ.

В результате контрразведкой было открыто дело. Мосийчука позвали на несколько совещаний.

Спецслужба направила своих людей и к Анзору в украинское посольство в Вене.

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Далее, по словам Мосийчука и Анзора, СБУ устроила "игру", затеяв через подставного киллера провернуть еще одно покушение, чтобы вывести заказчиков на чистую воду.

Анзору дали контакты Олега Ширяева - бывшего командира роты Нацполиции "Восточный корпус", который должен был стать "исполнителем". За Мосийчуком устроили якобы слежку, передавая все материалы заказчикам нового покушения в Чечню, чтобы у тех не возникало подозрений.

В Чечне поверили в "развод" с Ширяевым и курьер от Кадырова привез в Украину аванс - 20 тысяч долларов. Мужчина получил его и после этого в СБУ перестали выходить на связь и с Мосийчуком, и с Анзором. Последнему даже запретили въезд в Украину.

По словам бывшего нардепа, который пожаловался на происходящее главе СБУ Ивану Баканову, дело просто "слили".

Видео: Свободный

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль супруги добровольцев АТО Амины Окуевой и Адама Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения. 12 января 2020 года в прокуратуре Киевской области заявили о задержании исполнителей убийства Окуевой и покушении на убийство ее супруга Осмаева.

Покушение на Мосийчука было совершено вечером 25 октября 2017 года у редакции телеканала "Эспрессо" в Киеве. В результате взрыва мопеда тогда пострадали три человека, среди которых Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Два человека погибли - охранник экс-депутата и проходивший мимо бывший полицейский.