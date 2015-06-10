Затягивание с выборами членов антикоррупционного бюро может навредить безвизовому режиму c ЕС - член комиссии

А заявления отдельных граждан о незаконности таких выборов направлены на отсрочку начала работы НАУПК, что, в свою очередь, отрицательно скажется на выполнении Киевом своих обязательств перед европейскими партнерами.

Об этом на пресс-конференции в среду заявил член кадровой комиссии по отбору членов НАУПК Роман Вереша.

«Правовых оснований для обжалования результатов голосования нет, но юридическая возможность есть. Возможно искусственное торможение начала работы Национального антикоррупционного агентства за счет внешних факторов», - сказал он.

По словам Вереши, все предусмотренные законодательством для выборов членов кадровой комиссии процедуры были выполнены в полном объеме. «Свои кандидатуры на 4 вакантных места подали 51 общественная организация. В результате рейтинговым голосованием было отобрано 19 реальных кандидатов. Все, кто выявил желание работать в комиссии, получили такую возможность. Во время собрания были избраны глава и члены счетной комиссии, так что подсчет голосов происходил прозрачно. А все предложения, которые выдвигались по поводу процедуры голосования, были рассмотрены и по возможности учтены», - сообщил он.

«Сейчас отдельные граждане пытаются искусственно затормозить процесс создания Нацагенства по предотвращению коррупции, а это может привести к срыву выполнения международных обязательств Украины. В том числе это касается внедрения безвизового режима с Европейским союзом», - отметил Вереша.

По его словам, заседание кадровой комиссии состоится уже в четверг, 11 июня, и несмотря на отсутствие одного члена – представителя Верховной рады – в органе будет кворум из 7 людей (минимальный кворум – 6 членов из 8). «Появление члена кадровой комиссии от ВР – это технический вопрос, который не должен тормозить весь процесс», - сказал Вереша.

В свою очередь другой член кадровой комиссии от общественности, Александр Ружицкий добавил, что члены комиссии готовы к переголосованию, если соответствующее решение будет принято правительством. «Никаких оснований для того, чтобы говорить о нелегитимности избранных членов кадровой комиссии нет. Тем не менее, я спокойно отношусь к возможному переголосованию», - сообщил он журналистам.

Напомним, функции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции сводятся к реализации превентивных мер по борьбе с коррупцией. В частности, речь идет о разработке соответствующего законодательства, сверке деклараций чиновников. Членов НАУПК будет выбирать специально созданная кадровая комиссия из 8 человек. Из них 50% - это представители общественности, 50% - представители органов власти.