В Затоке построили первый километр "самой большой набережной Европы" (фото, видео)

16:36, 10 июня 2015
Общество
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В курортном поселке Затока Одесской области закончили строительство первого километра 12-километровой набережной.

Фото

Как обещают инвесторы, она станет самой протяженной морской набережной в Европе. Открытие объекта состоится 13 июня, передает dumskaya.

По словам местных жителей, набережная представляет собой дорогу из тротуарной плитки, проложенную прямо на песке. На ней установлены скамейки и урны, а в ближайшие дни появится освещение и спасательные вышки.

На его обустройство потрачено 100 млн грн / Фото

Напомним, инвестиционный проект реализует одна из эстонских компаний, которая уже потратила на строительство набережной 100 млн грн. Объект будет сдан в течение трех лет.

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