В Затоке построили первый километр "самой большой набережной Европы" (фото, видео)

Как обещают инвесторы, она станет самой протяженной морской набережной в Европе. Открытие объекта состоится 13 июня, передает dumskaya.

По словам местных жителей, набережная представляет собой дорогу из тротуарной плитки, проложенную прямо на песке. На ней установлены скамейки и урны, а в ближайшие дни появится освещение и спасательные вышки.

Напомним, инвестиционный проект реализует одна из эстонских компаний, которая уже потратила на строительство набережной 100 млн грн. Объект будет сдан в течение трех лет.