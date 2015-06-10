В Затоке построили первый километр "самой большой набережной Европы" (фото, видео)
16:36, 10 июня 2015Общество
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В курортном поселке Затока Одесской области закончили строительство первого километра 12-километровой набережной.
В Затоке появился первый километр новой набережной / Фото "Затока как она есть"
Как обещают инвесторы, она станет самой протяженной морской набережной в Европе. Открытие объекта состоится 13 июня, передает dumskaya.
По словам местных жителей, набережная представляет собой дорогу из тротуарной плитки, проложенную прямо на песке. На ней установлены скамейки и урны, а в ближайшие дни появится освещение и спасательные вышки.
На его обустройство потрачено 100 млн грн / Фото "Затока как она есть"
Напомним, инвестиционный проект реализует одна из эстонских компаний, которая уже потратила на строительство набережной 100 млн грн. Объект будет сдан в течение трех лет.
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