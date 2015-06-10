На нефтебазе под Киевом прогремел очередной взрыв - СМИ

На нефтебазе в с. Крячки Васильковского района Киевской обл. вновь прогремел взрыв. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

Как сообщили очевидцы, взрыв прогремел в 5:30.

Десятки единиц техники и спасатели продолжают тушить пожар. По их словам, сложность в ликвидации огня в том, что горящие резервуары находятся близко друг к другу.

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Напомним, пожар на нефтебазе в пгт Глеваха Васильковского района Киевской области возник в 17:29 в понедельник, 8 июня. Загорелся резервуар с топливом объемом 900 кубометров. По состоянию на 09:00 9 июня спасатели сообщили о том, что огнем охвачены 16 резервуаров из 17. Согласно прогнозу ГосЧС, за 12 часов пожар будет потушен.

В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших, которые находятся в областной больнице столицы, ожоговом центре и больнице в Василькове.

По факту гибели людей во время пожара МВД открыло дело по ст. 275 Уголовного кодекса. Ранее также сообщалось об открытом деле по ст. 273.

Экологи отмечают, что экологическая ситуация в зоне возгорания стабилизируется после дождей, однако угрозы жизни нет. Городской голова Киева Виталий Кличко в свою очередь заявил, что нормы опасных веществ в столице на данный момент превышены, распорядился регулярно поливать улицы Киева. А вот в Гидрометцентре сказали, что в ближайшие четыре дня ветер не будет менять направление в сторону столицы и угрозы для ухудшения экологической в Киеве нет.

Вечером, 9 июня, глава МВД Арсен Аваков сообщил, что эпицентр возгорания на нефтебазе под Киевом локализован.