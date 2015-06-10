В больницах Киева находятся 10 пострадавших в результате пожара на нефтебазе

Об этом сообщает Громадське ТБ.

По словам заместителя главного врача клиники Сергея Стаскевича, один из пострадавших в тяжелом состоянии, у него пятьдесят процентов ожогов, повреждена грудная клетка и брюшная полость, у другого меньше десяти процентов ожогов.

В больницу также доставили и трех пострадавших пожарных. Их состояние удовлетворительное.

В Киевской областной клинической больнице еще четверо пострадавших в результате взрыва. Трое из них пожарные Укрзализныци. Все имеют разные степени поражения - от десяти процентов ожогов тела до девяноста шести. Больше всего пострадал начальник поезда, он без сознания и подключен к аппарату искусственного дыхания.

Читайте такжеАваков: эпицентр огня на нефтебазе локализованВ обоих больницах всем необходимым для пострадавших обеспечены. Однако во второй городской клинической больнице просят киевлян завтра прийти сдать кровь. Еще одного пострадавшего доставили в больницу скорой помощи. У него отравление излишками горения.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар. Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.