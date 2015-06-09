Вблизи пылающего под Киевом нефтехранилища загорелся лес - ГСЧС
Вблизи горящего под Киевом нефтехранилища загорелся лесной массив, возле которого расположена еще одна нефтебаза.
Об этом со ссылкой на и. о. начальника главного управления ГСЧС Валерия Борисова сообщает 112.ua.
"В настоящее время произошла ротация личного состава, и сейчас приступим к тушению лесного массива. Нужно отразить сейчас от базы "КЛО" (еще одна нефтебаза - УНИАН)", - заявил спасатель.
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По его словам, лес загорелся от теплового излучения.
Как сообщал УНИАН, в зоне возгорания под Васильковом есть еще одна база нефтепродуктов. Всех людей было эвакуировано, выставлялось оцепление.
Напомним, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.
Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.