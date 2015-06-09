Вблизи пылающего под Киевом нефтехранилища загорелся лес - ГСЧС

Об этом со ссылкой на и. о. начальника главного управления ГСЧС Валерия Борисова сообщает 112.ua.

"В настоящее время произошла ротация личного состава, и сейчас приступим к тушению лесного массива. Нужно отразить сейчас от базы "КЛО" (еще одна нефтебаза - УНИАН)", - заявил спасатель.

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По его словам, лес загорелся от теплового излучения.

Как сообщал УНИАН, в зоне возгорания под Васильковом есть еще одна база нефтепродуктов. Всех людей было эвакуировано, выставлялось оцепление.

Напомним, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.