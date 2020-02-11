В Сумах задержали женщину-адвоката, которая систематически анонимно "минировала" суды

Жительница областного центра, которая работает адвокатом, в течение нескольких месяцев сообщала на линию "102" о псевдоминировании государственных учреждений.

В Сумах Служба безопасности Украины задержала подозреваемую в систематических ложных сообщениях о якобы минировании государственных учреждений.

Читайте такжеВ Днепре за "минирование" вокзалов задержали мужчину - ему грозит до шести лет тюрьмыКак сообщает пресс-центр СБУ, жительница областного центра, которая работает адвокатом, регулярно, в течение нескольких месяцев, сообщала через линию «102» о псевдоминировании зданий судов, а также Центра предоставления административных услуг.

Правоохранители задержали злоумышленницу после очередного телефонного «минирования» здания суда.

Во время обысков по месту жительства фигурантки дела правоохранители изъяли несколько мобильных терминалов и большое количество сим-карт разных мобильных операторов с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве оправдали мужчину, которого обвиняли в псевдоминировании из-за случайного звонка.