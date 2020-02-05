В Киеве оправдали мужчину, которого обвиняли в псевдоминировании из-за случайного звонка

Следователи Днепровского управления полиции г. Киева не приняли во внимание то, что звонок с телефона обвиняемого длился менее двух секунд, а запись разговора ГСЧС со злоумышленником, сообщившем о псевдоминировании - 26 секунд.

Днепровский районный суд. Киева оправдал мужчину, которого обвиняли в ложном сообщении о заминировании.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 22 января.

По версии обвинения, в ноябре 2018 года гражданин позвонил на "101" и сообщил ложную информацию о подготовке взрыва в ресторане и отделении банка в г. Киеве. Оперативно-розыскная группа выехала по адресам и ничего опасного не обнаружила.

Мужчина вину не признал и пояснил, что в тот день был на работе, в офисе. В 10:30 он пополнил счет на мобильном телефоне и хотел проверить остаток средств, набрав *101#, но случайно набрал 101. Он услышал, что ему кто-то ответил "Добрый день, слушаю Вас", и понял, что ошибся в наборе номера, поэтому сразу отменил звонок. Сам звонок длился примерно 2 секунды, во время которых он не сообщал о заминировании. Этим номером пользуется он сам уже 8 лет. Вечером в тот же день на работу приехали сотрудники полиции и сообщили ему о подозрении. Муж сказал, что с самого начала говорил следователю, что не является членом общественной организации (от имени которой поступило сообщение, - ред.), что ему ничего не известно про тот ресторан и отделение банка, что номер набрал случайно, но это не бралось во внимание.

Читайте такжеПо 2019 год правоохранители зарегистрировали рекордное количество дел из-за псевдоминирований

В материалах дела запись разговора длится примерно 26 секунд, половину из которых говорило неустановленное лицо мужского пола.

Идентифицировать голос человека эксперт не смог из-за короткой продолжительности разговора. По общим требованиям для исследования нужно ориентировочно 3-5 минут разборчивого речевого материала. А высказывание неизвестного лица длилось примерно 13 секунд.

Однако согласно распечатке мобильного оператора, в тот день в 10:16 обвиняемый звонил по номеру 101 и продолжительность разговора составляла 1 секунду. Других звонков не зафиксировано.

Суд пришел к выводу о правдивости показаний обвиняемого и поставил под сомнение, что он причастен к разговору, который исследовался экспертом. Мужчину признали невиновным и полностью оправдали.

Прокурор требовал наказания в виде 2 лет лишения свободы.

Расследованием занималось Днепровское управления полиции ГУНП в г. Киеве.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники СБУ заявили о блокировании в Киеве деятельности "ботофермы", организованной гражданами РФ и переселенцами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Среди прочего, "ботов" использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей.