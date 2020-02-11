"Тут нет никакой дискуссии": Бородянский выразил свое отношение к запрету на российские соцсети

Запрет на российские сайты был установлен 15 мая 2017 года.

Глава Министерства культуры Владимир Бородянский считает, что нужно продолжать запрет на российские социальные сети.

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Об этом он сказал в интервью РБК.

«Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии», – сказал Бородянский в ответ на реплику журналиста об окончании срока запрета весной в этом году.

Министр также добавил, что ведомство будет инициировать продление запрета. «Будем инициировать. Обязательно», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С». Доступ к российским социальным сетям ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.