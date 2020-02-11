"Не могу согласиться": Бородянский отреагировал на гастроли украинских артистов в РФ
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что неправильно запрещать украинским артистам гастролировать в стране-агрессоре России.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
"Относительно запретов, санкций и прочее - это сложный вопрос, потому что запрещать - это неправильно, я считаю", - отметил Бородянский.
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Чиновник добавил, что культурная сфера является тем, что нормирует отношения между странами. Однако он категорически против такого нормирования отношений с РФ.
По его словам, сейчас у Украины – "ненормальные отношения с Россией, поскольку она - наш враг".
"И я считаю, когда наши артисты ездят в Россию выступать - это автоматически приводит к унормированию отношений. Я точно с этим не могу согласиться", - подчеркнул Бородянский.
Как сообщал УНИАН, 27 октября Бородянский назвал "смелыми людьми" артистов, которые едут выступать в оккупированный Крым, не нарушая при этом украинское законодательство.