"Не могу согласиться": Бородянский отреагировал на гастроли украинских артистов в РФ

Министр отметил, что "запреты, санкции и прочее - это сложный вопрос".

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что неправильно запрещать украинским артистам гастролировать в стране-агрессоре России.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Относительно запретов, санкций и прочее - это сложный вопрос, потому что запрещать - это неправильно, я считаю", - отметил Бородянский.

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Чиновник добавил, что культурная сфера является тем, что нормирует отношения между странами. Однако он категорически против такого нормирования отношений с РФ.

По его словам, сейчас у Украины – "ненормальные отношения с Россией, поскольку она - наш враг".

"И я считаю, когда наши артисты ездят в Россию выступать - это автоматически приводит к унормированию отношений. Я точно с этим не могу согласиться", - подчеркнул Бородянский.

Как сообщал УНИАН, 27 октября Бородянский назвал "смелыми людьми" артистов, которые едут выступать в оккупированный Крым, не нарушая при этом украинское законодательство.