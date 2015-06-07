Скончался один из раненых в результате взрыва катера в Мариуполе

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

«В милицию поступила информация о том, что один из шести пострадавших, доставленных в больницу, скончался. Установлено, что погибший - не военнослужащий, а житель Мариуполя в возрасте 45 лет", - говорится в сообщении.

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Поиски седьмого человека, находившегося на борту катера, продолжаются.

Как сообщал УНИАН, днем 7 июня в Мариуполе во время выхода из бухты корабельно-катерной стоянки отряда морской охраны по неустановленным причинам взорвался пограничный катер береговой охраны UMC-1000, который патрулировал акваторию моря в Приморском районе города.

По данным Государственной пограничной службы Украины, на борту катера находилось 7 военнослужащих. Шестеро из тех, кто находился на борту, госпитализированы в больницы Мариуполя.

Высказывается предположение, что катер во время обследования береговой территории наткнулся на мину.