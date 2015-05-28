Пограничники ни разу не нашли в "гумконвоях" РФ оружия - глава Госпогранслужбы

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко в эфире 5 канала в четверг вечером, пишет Украинская правда.

"По состоянию на сегодняшний день еще ни один гумконвой законно не пересек государственную границу Украины", - отметил он.

Назаренко объяснил, что российские грузы не могут законно попадать в страну, потому что границу Украина не контролирует. Кроме того, по его словам, "гуманитарный конвой" должен быть юридически оформлен.

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"Мы все делаем для того, чтобы направить эти конвои через участок, который мы контролируем", - отметил он, добавив, что Россия на такие условия не соглашается, потому что по ряду причин ей это не выгодно.

Председатель Госпогранслужбы заявил, что российские "гумконвои" могут законно попадать в Украину при условии выполнения соответствующей нормативной и законодательной базы, которая существует.

"На сегодняшний день уже прошло 28 так называемых конвоев. Планируется следующий. Возят разные вещи. В последнее время в основном товары продовольственной группы. Ни разу факта перевозки оружия и боеприпасов в тех конвоях нами зафиксировано не было", - заявил Назаренко.

Как известно, передачей "гуманитарных грузов" в Украине Россия нарушает нормы международного права. Украинские пограничники и представители Красного креста заявляли, что не имеют возможности проверять содержимое фур.

Вместе с тем в СНБО и штабе АТО отмечают: неоднократно фиксировалась активизация боевиков и увеличения количества обстрелов сил АТО сразу после получения содержания российских грузовиков.