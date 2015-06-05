В 18 областях Украины пройдут учения по территориальной обороне

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В ведомстве отметили, что в течение мая-июня в Вооруженных силах Украины по решению президента - верховного главнокомандующего ВСУ проводятся командно-штабные учения по территориальной обороне.

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Во время практической фазы запланировано отработать участие органов управления и подразделений ВСУ, других воинских формирований и правоохранительных органов, а также областных и Киевской городской государственных администраций в выполнении задач территориальной обороны.

«Учения будут проходить в 18 областях страны. Планируется провести мероприятия учебных сборов с практическим призывом военнообязанных в стрелковые батальоны, отряды обороны и роты охраны военных комиссариатов, отработать порядок их использования в пределах территорий, где они формируются. Для этого будут практически проведены оповещение и сбор личного состава воинских частей (подразделений) территориальной обороны и управления практическими действиями подразделений при выполнении задач территориальной обороны. Также планируется изучить на практике вопрос размещения, организации тылового обеспечения подразделений при непосредственном участии местных органов государственной власти», - говорится в сообщении.

После сборов все военнообязанные вернутся в места проживания. В дальнейшем планируется привлекать их на периодические мероприятия учебных сборов для совершенствования военных навыков, отметили в Минобороны.