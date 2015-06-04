The Guardian: Украинские блоггеры используют социальные медиа для отслеживания российских солдат, которые воюют на востоке

Об этом пишут Дмитрий Волчек и Клэр Бигг в статье под названием «Украинские блоггеры используют социальные медиа для отслеживания российских солдат, которые воюют на востоке», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

В свободное время, украинский блоггер Антон Павлушко просматривает русскоязычные сайты социальных сетей в поисках доказательств присутствия иностранных солдат в своей стране.

«Иногда необходимо изучать профили по несколько часов», говорит он. «Иногда приходится тратить месяцы на отслеживание солдата и его деятельности. Но оно того стоит».

Павлушко ищет российских солдат - не волонтеров или тех, кто в отпуске, как заявляет Кремль – а военнослужащих на действительной службе.

Несмотря на утверждения Москвы о том, что ее войск в Украине нет, доказательств причастности страны становится все больше. Павлушко говорит, что обеспечить доказательства – задача самих украинцев.

Вместе с командой блоггеров-следователей, Павлушко тяжело работал, чтобы развенчать то, что он называет ложью Кремля.

Хотя он работает ИТ-специалистом, в нерабочее время Павлушко размещает свои выводы на Facebook и на сайте украинских активистов Informnapalm.org, чьи авторы называют себя «солдатами на информационном фронте».

На прошлой неделе Атлантический Совет, аналитический центр Вашингтона, выпустил доклад со ссылкой на «неопровержимые доказательства» того, что конфликт на востоке Украины является «спровоцированной Кремлем войной – подпитываемой военной техникой российского производства, на которой воюют российские солдаты, и которую поддерживает Путин».

Цифровой след

Блоггеры говорят, солдаты часто публикуют фотографии и комментарии, документируя свое пребывание в Восточной Украине на русскоязычных сайтах, как Вконтакте или Одноклассники.

Этот цифровой след позволил им отследить десятки военнослужащих, пролить свет на их деятельность, и даже определить их воинскую часть и военное снаряжение.

Блоггеры также утверждают, что помогли определить двух предполагаемых российских военнослужащих, захваченных ранее в этом месяце в Счастье, городе под контролем правительства недалеко от оплота мятежников в Луганске.

Украинские власти заявили, что двух мужчин, Александра Александрова и Евгения Ерофеева, будут судить по обвинению в терроризме. Если их признают виновными, по сообщениям, они могут провести свою жизнь в тюрьме.

В то время как захват стал важным моментом для украинской власти, Павлушко говорит, что Киев сделал слишком мало, чтобы доказать внешнему миру, что Россия активно поддерживает боевиков в пределах их границы.

«На добровольной основе мы выполняем работу, которую должны делать украинские власти: показать, что здесь есть русские», говорит он. «Но поскольку украинские власти подходят к этому вопросу очень странным способом, мы решили взять дело в свои руки».

Но Павлушко и его коллеги-блоггеры не единственные, кто воюет онлайн в информационной войне: в 2014 году новообразованное Министерство информации Украины создало "iArmy", чтобы противостоять российской пропаганде, приглашая пользователей Интернета присоединиться и выполнять задачи, посвятить время «ежедневной борьбе».

По оценкам ООН, в настоящее время в вооруженном конфликте были ранены более чем 15 000 человек, и Павлушко говорит, что из тысяч военнослужащих, которые воюют в его стране, очень немногих удастся идентифицировать.

Тем не менее, он твердо верит, что даже горстка случаев, выявленных с помощью украинских блогеров, поможет его стране привлечь Россию к ответственности, когда придет время.

«Позже, когда война закончится, когда режим Путина падет, и, возможно, кто-то более либеральный станет его преемником, кому-то придется за все ответить, за каждый из этих снимков, сделанных в Украине», говорит он. «И никто не сможет сказать, что России здесь не было».