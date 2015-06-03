Евросоюз готовит пакет помощи для обеспечения переселенцев медициной

Об этом по итогам своих переговоров в Брюсселе сообщил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, это должно произойти во время визита в Киев еврокомиссара по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Витяниса Андрюкайтиса и еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и реагирования на кризисы Христоса Стилианидиса.

Читайте такжеБездействие украинской власти заставит беженцев из Донбасса мигрировать в другие страны - представитель ООН

"Самая большая проблема в нашей стране – это помощь беженцам, переселенцам из зоны конфликта. Они требуют доступа к качественной медицине, школам. В основном речь идет о пакетах помощи, которые ориентированы на переселенцев, на помощь им, на их интеграцию, на их здоровье", – сказал Квиташвили.

Он отметил, что европейская сторона выразила понимание трудностей с обеспечением доступа к медицине на оккупированных территориях востока Украины. Здесь ЕС мог бы помочь Украине, задействуя механизмы международных организаций – Международного комитета Красного Креста, Всемирной организации здравоохранения и "Врачи без границ".

"Ситуация сложная. И европейцы это очень понимают", – отметил Квиташвили.