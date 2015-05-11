Норвегия выделила 5 миллионов евро на помощь переселенцам с Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Харькове после встречи с руководством местной облгосадминистрации сообщил министр иностранных дел Норвегии Борге Бренде.

“Гуманитарная помощь, учитывая ситуацию, составит 5 млн евро”, - сказал министр.

По его словам, эти средства в течение месяца будут переданы Обществу Красного Креста, организации “Спасите детей” и другим, которые, в свою очередь, в зависимости от потребностей переселенцев, будут распределять помощь.

Читайте такжеКоличество переселенцев из Крыма и Донбасса превысило 850 тысяч человек

Дипломат уверил, что Норвегия и в дальнейшем будет помогать Украине. При этом он обратил внимание, что необходимо увеличить объем гуманитарных грузов от ООН, которая на сегодняшний день удовлетворяет только 20% запросов от Украины.

Кроме того, по данным норвежских дипломатов, Украине будет предоставлено 35 млн евро помощи различным секторам экономики.