Рада может поддержать уменьшение "зеленого тарифа" из солнечной энергии уже на этой неделе

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Председатель комитета по ТЭК Николай Мартыненко, который является соавтором этого законопроекта, прогнозирует его поддержку Верховной Радой уже на этой неделе. "Я прилагал и приложу для этого все усилия, несмотря на откровенную ложь, которую распространяют некоторые нечистоплотные народные депутаты и интернет-издания", - отметил председатель комитета.

Этот законопроект парламентский комитет по ТЭК утвердил большинством голосов еще 22 апреля. А на следующем заседании 3 июня Комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде продлить эту норму на период с 1 июля 2015г. до 1 января 2017. Комитет также рекомендовал сократить вдвое срок подготовки законопроекта ко второму чтению, чтобы он вступил в силу как закон до 1 июля текущего года.

После его поддержки Верховной Радой "зеленый тариф" на электроэнергию из солнечной энергии будет уменьшен почти вдвое. Принятие этого законопроекта создаст возможности для оптимизации структуры рынка производства электроэнергии из альтернативных источников энергии, будет способствовать снижению ценовой нагрузки на потребителей электроэнергии.

Компании, которые имеют отношение к Клюеву, не являются единственными получателями средств оптового рынка солнечной электроэнергии по «зеленому тарифу». В этом сегменте работают и международные компании, к которым Клюев не имеет отношения. Тем не менее, профильный комитет пошел на решение по резкому уменьшению этого "зеленого тарифа" и надеется на его поддержку Верховной Радой, - сообщает пресс-служба комитета по ТЭК.