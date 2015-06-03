Суд перенес рассмотрение дела бывших "беркутовцев" Зинченко и Аброськина на 15 июня

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял после выявления неточностей, допущенных в списках присяжных.

В частности, в начале судебного заседания председательствующий по данному делу начал спрашивать у сторон судебного процесса их мнение относительно состава присяжных.

Защитники обвиняемых заявили отвод кандидату в присяжные Юрию Щербакову. По их мнению, он не может быть присяжным, поскольку уже является народным заседателем, а закон не позволяет совмещать эти два статуса.

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Кроме того, выяснилось, что другой кандидат в присяжные Мария Катунь, хотя и включена в список присяжных Святошинского районного суда, зарегистрирована по месту проживания в Шевченковском районе, поэтому вообще не может быть присяжным в Святошинском суде.

После этого председательствующий по делу принял решение сделать перерыв в судебном заседании до 14.00 15 июня для того, чтобы проверить весь список присяжных на предмет того, могут ли они принимать участие в данном судебном заседании.

Как сообщалось, слушание дела об обвинении Аброськина и Зинченко в массовых убийствах активистов Майдана должно было начаться 3 июня в Святошинском райсуде Киева с участием присяжных судей в составе.

Суд будет состоять из двух профессиональных судей и трех присяжных.