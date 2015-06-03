В Киеве начался суд над экс-беркутовцами (прямая трансляция)

Суд по делу об обвинении бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут" Аброськина Павла и Сергея Зинченко в массовом расстреле активистов Майдана в феврале 2014 полностью можно посмотреть в режиме онлайн, исключение - закрытая часть процесса по решению состава судей.

Для допроса свидетелей и семей, пострадавших во время событий на Майдане, будут использовать видео-конференц-связь. Это организовано по просьбе, как обвинения, так и защиты, для удобства работы и объективности судебного процесса.

Как сообщалось, слушание дела по обвинению Аброськина и Зинченко в массовых убийствах активистов Майдана началось 3 июня в Святошинском районном суде города Киева. Дело будет рассматриваться с участием присяжных и судей. Суд будет состоять из двух профессиональных судей и трех присяжных.