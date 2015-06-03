СБУ: В центре Киева во вторник задержали российских журналистов (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, отвечая на вопросы журналистов.

"Действительно, вчера "киевской стражей" были задержаны на Майдане два российских журналиста и переданы СБУ", - сказал Лубкивский.

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Он уточнил, что одна из задержанных - гражданка РФ, второй, ее коллега-оператор - гражданин Украины, который работал на российский телеканал.

"После тщательной проверки Службой безопасности эти лица были отпущены, так как в их действиях не было состава преступления, точнее, они не успели совершить административное или уголовное преступление", - отметил Лубкивский.