Милиция задержала контрактника ВСУ и его сообщника, которые ночью угрожали взорвать гранату в ирпенском кафе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМВД Украины в Киевской области, конфликт возник 31 мая в между 25-летним местным жителем и двумя мужчинами - жителями Бучи, в возрасте 20 и 27 лет.

"Младший из них является контрактником Вооруженных сил Украины и сейчас находится в отпуске. По месту его жительства во время обыска правоохранители обнаружили гранату РГД-5 с запалом. В квартире его товарища оперативники нашли гранату Ф-1 с запалом и 27 патронов к пистолету Макарова калибра 9 мм", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Харьковской области задержали ветерана АТО, который бросил гранату в автомобиль с людьмиЖители Бучи были доставлены в отдел милиции для объяснений, а «взрывчатые предметы и патроны изъяты и направлены на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУМВД Украины в Киевской области».

Следственным отделом милиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное следствие продолжается. Правоохранители выясняют, откуда у мужчины оружие и с какой целью они его хранили.