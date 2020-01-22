Дело Шеремета: адвокат подозреваемой Дугарь заявил о давлении следователей на свидетелей

По словам адвоката, следователи пытаются склонить определенных свидетелей к тому, чтобы они не давали требуемых показаний или давали их в другом виде.

Следователи прокуратуры давят на свидетелей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с целью заставить их изменить или отказаться от своих показаний.

Об этом заявил в интервью "Радио НВ" адвокат Николай Ореховский, который представляет интересы военного медика Яны Дугарь.

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По его словам, следователи вызывают военнослужащих, руководство воинской части, где проходила воинскую службу Дугарь, и оказывают на них определенное давление.

"Это давление заключается в том, что проводятся беседы (и в том числе допросы) с целью склонения определенных свидетелей к тому, чтобы они не давали требуемых показаний или давали их в каком-то другом виде", - рассказал Ореховский.

Он добавил, что давление происходит со стороны прокуратуры и сотрудников СБУ.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, который проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

Тем временем уже несколько свидетелей заявили в суде, что на момент убийства Шеремета Яна Дугарь находилась в мобильном военном госпитале на Донбассе.