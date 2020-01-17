Еще один ветеран АТО дал показания, что подозреваемая Дугарь находилась в Донецкой области во время убийства Шеремета

Ветеран АТО Сергей Куницкий видел Дугарь в период с 17 июля по 2 августа 2016 года в госпитале в Покровске.

Еще один свидетель - ветеран АТО Сергей Куницкий - подтвердил алиби военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, Печерский районный суд начал рассмотрение ходатайства еще одного адвоката Дугарь об изменении ей меры пресечения на личное обязательство.

В рамках этого заседания был допрошен ветеран АТО Сергей Куницкий. Он сообщил суду, что после ранения в ночь с 17 на 18 июля 2016 года его отправили в мобильный госпиталь в Покровске в Донецкой области.

По его словам, впервые он увидел Дугарь, когда сидел в приемном покое госпиталя, ожидая осмотр врачом. Куницкий добавил, что запомнил Дугарь из-за ее специфической спортивной походки и татуировки.

По словам ветерана, во время пребывания в госпитале по 2 августа он фактически ежедневно видел Дугарь, поскольку она делала ему уколы.

Кроме того, он сообщил, что помнит разговор в госпитале с еще одним военнослужащим, который сказал, что Яна - сирота.

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Куницкий отметил, что по телевидению узнал о том, что Дугарь подозревают в убийстве Шеремета, и решил ей помочь своими показаниями.

В связи с тем, что прокурор не знаком с постановлением Киевского апелляционного суда о разрешении Дугарь проживать в Киеве, суд объявил перерыв в заседании до 12.30 24 января. Также, вероятно, что два производства по ходатайству адвокатов Дугарь в следующую пятницу будут объединены в одно, так как в обоих адвокаты просят изменить меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, Печерский районный суд Киева, который рассматривал апелляцию еще одного адвоката Дугарь на избранную ей меру пресечения, объявил перерыв до 11.30 24 января.

В суде допросили двух свидетелей защиты — ветеранов АТО, которые заявили, что на момент убийства журналиста Павла Шеремета военная медсестра Яна Дугарь находилась в мобильном военном госпитале на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь, а также супругов-добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходит подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.