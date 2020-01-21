Убийство Гандзюк: фигуранту дела Павловскому сегодня изберут меру пресечения (видео)

Игоря Павловского задержали накануне. Его подозревают в создании преступной группировки.

Бывшему помощнику народного депутата Игорю Павловскому, который проходит по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, сегодня изберут меру пресечения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В настоящее время Павловскому вменяют создание преступной группировки. Экс-помощника бывшего нардепа задержали накануне в Херсоне. Ранее его подозревали в организации нападения на активистку, потом в сокрытии преступления.

Генпрокуратура, СБУ, полиция и военные во время вчерашней спецоперации провели более трех десятков обысков и объявили 9 подозрений.

Подозреваемые в нападении на Гандзюк, по данным прокуратуры, оказались причастны и к другим тяжким преступлениям. В результате спецоперации изъято более миллиона гривень, источники финансирования банды устанавливаются.

Справка УНИАН. Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.