На Львовщине правоохранители задержали налоговика на взятке 30 тысяч гривень - ГБР

Налоговик требовал «вознаграждение» от владельца гостиничного комплекса за непривлечение к возможной ответственности за неоформление трудовых отношений с наемными работниками.

В четверг, 16 января, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, совместно с Управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции ГУ ГНС во Львовской области и управлением стратегических расследований при МВД задержали главного государственного ревизора-инспектора ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области во время получения неправомерной выгоды в сумме 30 000 гривен (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует прессслужба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации правоохранителей, налоговик требовал «вознаграждение» от владельца гостиничного комплекса за непривлечение к возможной ответственности за неоформление трудовых отношений с наемными работниками.

Сообщается, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения подозреваемому.

Также, согласно сообщению, задержание произошло при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции в Львовской области и процессуального руководства прокуратуры Львовской области.

Как сообщили в прокуратуре Львовской области местному интернет-изданию «Дело», зафиксировать противоправную деятельность двух инспекторов удалось в течение всего лишь нескольких часов.

Как выяснили оперативники Управления стратегических расследований ГУ НП во Львовской области, охочие до легкой наживы налоговики требовали и в конце концов получили от владельца гостиничного комплекса 1000 и 200 долларов США неправомерной выгоды за то, чтобы «молчать» о выявленных во время проверки нарушения, а именно – неофициально наемных работниках.

К правоохранителям обратился сам предприниматель, который возмутился наглостью служащих и был готов уплатить предусмотренный законодательством штраф.

Полицейские за три часа спланировали и воплотили в жизнь спецоперацию. В настоящее время решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрений.

Добавим, что неправомерные действия фигурантов квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ответственность за которые наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацию имущества.