Россиянин пытался вывезти из Украины оптический прицел к гранатомету (фото)

Сейчас прицел изъят и передан сотрудникам других компетентных правоохранительных органов.

Гражданин Российской Федерации пытался вывезти из Украины оптический прицел к гранатомету.

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Как говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы, пограничники Харьковского отряда разоблачили иностранца, который пытался незаконно переместить через границу оптический прицел к гранатомету.

«16 января через пункт пропуска «Гоптовка» на автомобиле «Рено» в качестве пассажира из Украины выезжал гражданин России. Во время совместного с таможенниками осмотра автомобиля в ручной клади россиянина пограничники обнаружили учебный оптический прицел к гранатомету. Находка является товаром двойного назначения», - говорится в сообщении.

Сейчас товар изъят и передан сотрудникам других компетентных правоохранительных органов.