В Украине стартовала регистрация на сертификацию учителей

Принять участие в ней могут учителя начальных классов с опытом работы от двух лет.

В Украине 15 января началась регистрация на сертификацию учителей начальных классов, которые имеют не менее двух лет педагогического стажа.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, в этом году пилотную сертификацию смогут пройти до 2000 учителей. Регистрация продлится до 31 января.

По словам министра Анны Новосад, по сравнению с прошлым годом был изменен порядок этапов и вдвое увеличен лимит количества участников.

"Чтобы охватить все регионы Украины, МОН определило максимальный объем заявлений, которые могут подать учителя от каждой из областей. Объем определен на пропорциональных началах - в зависимости от количества начальных классов в области. Так, наименьшее количество заявлений - 29 - могут подать учителя из Луганской области. Наибольшее - 140 - педагоги Днепропетровщины", - сообщают в ведомстве.

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Первым этапом сертификации-2020 будет "ВНО для учителей", следующим - самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства. Последний этап - изучение экспертами практического опыта работы участников.

"Одним из важных нынешних отличий по сравнению с пилотной сертификацией 2019 года станет отсеивание участников после каждого из этапов: к каждому следующему переходить те участники, которые успешно прошли предыдущий. Также, как и ранее, педагог может добровольно отказаться от сертификации на любом ее этапе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Новосад ранее пояснила, что через пять-шесть лет сертификация учителей должна стать обязательной для всех педагогических работников.