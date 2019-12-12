ВНО для учителей станет обязательным – Новосад

По мнению главы МОН, сертификация будет способствовать профессиональному росту учителей.

Через пять-шесть лет сертификация учителей должна стать обязательной для всех педагогических работников. Пробные тесты уже прошли 863 педагога.

О планах министерства рассказала Анна Новосад, пишет "РБК-Украина".

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По мнению главы МОН, сертификация будет способствовать профессиональному росту учителей. Недавно 863 учителя добровольно приняли участие в сдаче тестов. Большинство из них сделали это успешно.

"Те 705 педагогов, которые прошли это профессиональное испытание, в течение трех лет будут получать надбавку к зарплате в виде 20%. Сейчас это пилотный инструмент. В этом году была квота всего 1000 мест. Мы хотим за следующие пять-шесть лет сделать так, чтобы сертификация стала обязательной", – рассказала министр образования.

По словам Анны Новосад, министерство стремится, чтобы учителя сам хотели развиваться и расти в профессиональном плане.

Также в ведомстве планируют оптимизировать систему выплат зарплат для учителей.

"Надо оптимизировать систему надбавок. И сделать так, чтобы у учителя был один большой оклад, а не малюсенький оклад и три десятка надбавок, которыми можно манипулировать, держа учителей в неизвестности относительно их финальной зарплаты", – объяснила Новосад.

Отметим, что сертификация учителей состоит из двух этапов: теоретического и практического. Теоретический этап – тест: 100 вопросов с одним правильным ответом. В практическом измерении у учителей проверяют способность эффективно обучать детей, создавать безопасную и комфортную среду, способствовать личностному развитию детей, а также налаживать связь с родителями учеников.

Тот, кто успешно сдает тест, получает 20% надбавки к заработной плате на три года.