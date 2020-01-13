Уровень антисемитизма в Украине снизился на 27% в 2019 году

Уровень антисемитизма в Украине снизился на 27% за 2019 год — к такому выводу пришла Объединённая еврейская община Украины, которая опубликовала отчёт об антисемитизме в Украине за 2019 год «Антисемитизм в Украине — 2019».

Всего за 2019 год Объединённая еврейская община Украины зафиксировала 66 случаев прямого антисемитизма, тогда как в 2018 году таких случаев было 90 (согласно методологии 2019 года).

Эти результаты были получены в результате постоянного мониторинга, фиксации и факт-чекинга случаев антисемитизма в Украине.

Стоит отметить, что снизилось количество случаев бытового антисемитизма, а также инцидентов, когда представители украинских властей позволяли себе антисемитские высказывания.

В то же время, в 2019 году был зафиксирован случай физического насилия по отношению к лицу, идентифицирующим себя как еврей, тогда как в 2018 подобных инцидентов не происходило.

В целом Объединённая еврейская община Украины отмечает снижение уровня антисемитизма и рост интереса органов государственной власти к проблеме антисемитизма в Украине.

С полной версией отчета можно ознакомиться следующими способами:

Прочитать онлайн на сайте еврейских новостей JewishNews перейдя по ссылке.

Скачать PDF-файл (300 мегабайт) с главного сайта ОЕОУ.

140 еврейских общин и организаций из состава ОЕОУ получат отчёт в печатном виде.

Узнать подробнее о том, чем занимается Объединённая еврейская община Украины, можно перейдя по ссылке.

ОЕОУ напоминает, что если вы стали жертвой или свидетелем случая антисемитизма (граффити, оскорбления, физическое насилие), то обращайтесь на Еврейскую горячую линию «910» по номерам 910 (бесплатно с мобильного) и 0 800 600 910 (бесплатно со стационарного).