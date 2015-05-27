Второй российский ГРУшник подал апелляцию на свой арест

Об этом сообщила ТСН адвокат россиянина Оксана Соколовская. Жалобу направили в Апелляционный суд Киева, теперь в течение трех дней ее должны рассмотреть судьи и назначить дату судебного заседания.

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"Главное, на чем строится жалоба, - это необоснованность статьи о терроризме, в которой следователи подозревают Ерофеева", - сказала Оксана Соколовская.

Напомним, что офицер ГРУ Александр Александров не будет обжаловать свой арест, однако прошение о снятии обвинений в терроризме его адвокат Константин Кравчук подготовил и направил в Генпрокуратуру.

Кроме этого, стало известно, что Константин Кравчук не может связаться с заведующим консульского отдела посольства России в Украине Алексеем Грубым.

По словам Константина Кравчука, в период с 19 по 26 мая российский дипломат звонил ему по несколько раз в день, однако после визита к арестованным россиян в госпиталь, на звонки адвоката не отвечает. Константин Кравчук пояснил, что ему необходимо поговорить с российским дипломатом, чтобы узнать официальную позицию России и определить стратегию дальнейшей защиты Александра Александрова.

Адвокат также отметил, что пытался связаться с супругой своего подзащитного, но и она не отвечает на звонки.

Как известно, российская сторона не предоставила своим гражданам адвокатов, поэтому их защищают украинские.