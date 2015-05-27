Директор шахты профинансировал "ДНР" на 420 млн грн - МВД

"Следователями линейного отдела на станции Артемовск УМВД Украины на Донецкой железной дороге во время расследования уголовного производства по фактам противодействия законной хозяйственной деятельности, захвата государственных зданий и грабежа в крупных размерах, был выявлен дополнительный факт - финансирование терроризма", - говорится в сообщении МВД Украиныи.

Так, вышеуказанный чиновник входил в состав преступной группы, которая незаконно завладела документами и имуществом одной из транспортных государственных компаний на сумму 432 млн грн.

"Имея в своем распоряжении транспортные средства и механизмы для погрузки и отправки незаконно добытой угольной продукции, злоумышленники, пользуясь реквизитами транспортного предприятия, а также, используя заведомо поддельные документы о законности происхождения угля, отгрузили на одну из теплоэлектростанций Украины антрацит весом 3 тыс. 889 тонн на сумму около 420 млн грн", - сообщили в МВД.

Читайте такжеРосія відгородилася від "ДНР" і "ЛНР" 100-кілометровим ровом

Отмечается, что денежные средства от реализации угольной продукции остались на оккупированной территории Донецкой области, чем профинансировано существование так называемой ДНР.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Продолжается следствие.