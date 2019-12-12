Тина Кароль и Юлия Санина выпустили клип на песню "Вільна", которая станет саундтреком к украинскому фильму (фото, видео)

"Вільна" не похожа на творчество THE HARDKISS, не похожа на песни Тины Кароль.

Вышел клип на дуэтную песню "Вільна" певиц Тины Кароль и Юлии Саниной. Композиция стала официальным саундтреком к фильму "Віддана".

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"Эта песня – своеобразный женский манифест, женская мантра о силе нашего сестричества. И было важно выполнить ее именно в дуэте с другой исполнительницей – сильной, талантливой, равной", – рассказывает Тина.

Дуэт столь разных певиц, Тины и Юлии, стал аллегорией на Аделю и Стефу и подчеркнул непростые отношения героинь фильма.

"Вільна" не похожа на творчество THE HARDKISS, не похожа на песни Тины Кароль. Это что-то совсем иначе, в чем мы соединились. И мне импонирует, что это не просто сингл, это – часть масштабного проекта. Что выйдет фильм и люди будут иметь дополнительный бэкграунд, который усилит песню, а песня, конечно, по-новому раскроет фильм", – отмечает Санина.

Над клипом "Вільна" работала режиссер фильма "Віддана" Кристина Сиволап, а оператором стал Юрий Король.

Автором текста песни стала Алена Савраненко - украинская реперша Alyona Alyona.

Ранее певица Билли Айлиш выпустила клип на песню «xanny». В клипе, режиссером которого выступила сама артистка, о ее лицо тушат окурки.