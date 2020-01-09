Мультфильм "Холодное сердце 2" стал самым кассовым в истории

В мировом прокате анимация уже собрала $1,32 млрд.

Продолжение анимационного фильма "Холодное сердце", на создателей которого подали в суд за нарушение авторских прав, стала самым кассовым в истории.

Читайте такжеФильмы Disney в этом году установили мировой рекорд по кассовым сборам

Как сообщает Box Office Mojo, в мире проект уже собрал $1,32 млрд и обогнал по этому показателю первую часть фильма ($1,281 млрд).

Технически самым кассовым мультфильмом считается ремейк "Короля Льва" ($1,65 млрд), однако Disney считает фильм художественным (live-action), а не мультипликационным.

"Холодное сердце 2" также обошел вторую "Суперсемейку" ($1,24 млрд). Таким образом, количество фильмов-миллиардеров, которые вышли в 2019 году от студии Disney, достигло шести.

Фильмы Disney в 2019 году собрали в мировом прокате более $10 млрд, установив рекорд.

В целом, прошлый год стал рекордным по количеству фильмов, которые заработали в прокате больше миллиарда долларов.