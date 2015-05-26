Закарпатье предупредили об угрозе паводка из-за шторма

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области со ссылкой на Закарпатский центр по гидрометеорологии.

Как говорится в сообщении, ночью и в первой половине дня 27 мая по области ожидаются сильные дожди, местами очень сильные дожди, грозы.

Во время грозы, по данным гидрометцентра, будет наблюдаться шквалистое усиление ветра до 15-20 метров за секунду.

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Также, по данным ГСЧС, с учетом осадков со второй половины дня 26 мая и в течение 27 мая на реках Закарпатской области ожидается возобновление повышения уровней воды на 0,5 – 1,5 м.

«В местах прохождения локальных ливней на малых водотоках возможны быстротекущие повышения уровней воды и формирование селевых потоков», - добавили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.