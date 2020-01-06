В центре Львова установили четырехметрового Рождественского дидуха (фоторепортаж, видео)

В центре традиционно установили символ Рождества – обжинковий сноп, который изготовили мастера.

Традиционный Рождественский дидух украсил Львов. В центре традиционно установили символ Рождества – обжинковий сноп, который изготовили мастера.

Дидух сделан пшеницы и ржи и украшен цветными лентами, он около четырех метров в высоту, пишет Радио свобода.

«Львовяне немного изменили традицию. Ежегодно обжинковий сноп по праздникам сжигали, а мы не можем, потому что создана основа народными мастерами, а обновляется сотрудниками музея народной архитектуры и быта. Поэтому мы сохраняем этот дидух как можно дольше. Косичка, которой заплетен дидух, более 20 метров в длину, чтобы он был крепким. Снопы крепятся старым методом – на древесину», – говорит участник акции с вынесения дидуха Татьяна Пилипец.

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Это давняя традиция делать дидух, происходит еще от дохристианских времен и символизировала дух предков, но этот языческий символ прижился в христианстве и набрал другого смысла – согласия в семье, хорошего урожая. В советское время Рождество и коляда были запрещены, а потому и создание дидухов. Однако традиция сохранилась и передается из поколения в поколение.

«Для украинцев дидух является символом достатка и надежды на то, что Господь и впредь будет благосклонным к нам», – подчеркнул отец Украинской греко-католической церкви Михаил Белецкий.

Вынесением Рождественского дидуха во Львове начинаются многочисленные праздничные и благотворительные мероприятия, в частности, запланирована шествие звездочетов, коляда, рождественские завтраки для людей в нужде.

6 января верующие православной и греко-католической церкви празднуют Сочельник, а 7 января, по старому юлианскому календарю, Рождество.