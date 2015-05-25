Геращенко: харьковского террориста ликвидировал снайпер

Об этом на своей странице в Facebook нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко.

"Другого пути, чтоб избежать жертв среди заложников, по мнению лиц, ответственных за операцию, не было. Я лично дважды говорил по телефону с дочерью погибшего, и просил ее уговорить отца сдаться. Она мне сказала, что пробовала по телефону уговорить отца сложить оружие, но он отказался с ней говорить", - пишет Геращенко.

По мнению переговорщиков, мужчина был на грани психологического срыва и мог своими действиями привести к гибели заложников.

"Все трое заложников - одна женщина и двое мужчин, работники АЗС OKKO, освобождены без травм и ранений. После пережитого им будет оказана психологическая помощь", - отметил нардеп.

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По словам Геращенко, сегодняшняя трагедия стала итогом истории, начавшейся в 2011 году, когда родные стрелка взяли кредит в $21 тыс. у частного лица, "под кабальные проценты, штрафы и пени"

" До апреля 2013 года, судя по решению суда, проценты по кредиту платились, потом, видимо, доходы перестали позволять это делать. 19 февраля 2015 г. Люботинским судом было вынесено решение о взыскании суммы долга, штрафов и пени в сумме более 800 тыс. грн. при том, что истец, судя по тексту решения суда, хотел взыскать более 11 млн.грн. штрафов. Понятно, что договор ипотеки и займа был кабальным и составлен в интересах кредитора. А стоимость дома больше, чем сумма долга", - написал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в понедельник днем в Харьковском районе Харьковской области вооруженный карабином 48-летний местный житель расстрелял в Харьковской области двух человек, а затем захватил заложников на АЗС.

После этого милиция перекрыла трассу Киев-Харьков и вступила с ним в переговоры.

Преступник требовал дать ему коридор в зону АТО на неподконтрольную Украине территорию.

Переговоры ни к чему так и не привели, после чего злоумышленник был застрелен. Заложники не пострадали.