В Кабмине обещают сохранить бесплатный проезд для льготников

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Ветераны труда, дети войны, участники войны, жертвы нацистских преследований, члены семей погибших или умерших ветеранов войны, инвалиды I-III групп, лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категорий смогут и далее пользоваться правом на бесплатный проезд», - говорится в сообщении.

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В частности, министр соцполитики Павел Розенко отметил, что «Кабинет Министров Украины не будет отменять постановления №354 от 17.05.1993 и от №555 от 16.08.1994 относительно бесплатного проезда в общественном транспорте пенсионеров по возрасту и инвалидов. Они с 1 июня и в дальнейшем смогут реализовать свое право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте согласно указанных правительственных решений как пенсионеры по возрасту или инвалиды».

Розенко также отметил, что решения о льготном проезде указанных категорий граждан в метрополитене будут приниматься органами местного самоуправления городов Киева, Харькова и Днепропетровска.

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«Решение о реализации права на льготный проезд отдельных категорий граждан, в частности, в метрополитене, а также установление дополнительных социальных гарантий относится к компетенции местных органов власти и органов местного самоуправления», - заметил глава ведомства.

«Объем бюджетных расходов на компенсацию льготного проезда не уменьшился», - подчеркнул Министр.

Розенко также призвал органы местного самоуправления как можно быстрее обеспечить реализацию права на льготный проезд указанных категорий граждан.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров Украины сократил расходы Пенсионного фонда на 3,9 млрд грн в связи с изменениями в бюджетном законодательстве, принятыми Верховной Радой в марте.