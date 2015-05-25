ЕС не заинтересован предоставлять Украине безвизовый режим - эксперты

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Киеве руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил: «Власти остается только ждать мощные сигналы, как выразился Порошенко. Здесь евробюрократы, судя по Рижскому саммиту, с удовольствием подыграют украинскому президенту и таких сигналов будет предостаточно, правда, без всякой пользы для простых граждан».

Эксперт считает, что власть сознательно обманывает граждан, когда говорит, что Украина в скором времени получит безвизовый режим с ЕС. «Причина этого обмана вполне объяснима: безвизовый режим был одним из лозунгов, с помощью которого власть мобилизовывала свой электорат. Выборы прошли, обманщики получили свои голоса, обещания оказались невыполненными», - подчеркнул Золотарев.

Он отметил, что для миллионов украинцев безвизовый режим - это реальный шанс уехать в «богатую Европу с целью как-то обустроить и изменить свою жизнь к лучшему». «Евробюрократы прекрасно понимают эти миграционные риски, поэтому находят и будут находить в обозримом будущем всевозможные причины для отказа в безвизовом режиме», - сказал политолог.

В свою очередь директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала заявил, что Евросоюз не заинтересован в предоставлении Украине безвизового режима, и «верить в искренность их намерений дать нам безвизовый режим не нужно». «Это объективные обстоятельства, связанные не только с возможной миграцией», - сказал он.

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Бала считает, что безвизовый режим, если его рассматривать как один из пунктов сотрудничества с ЕС, является лакмусовой бумагой. «До того времени, пока у нас не будет безвизового режима, мы не можем говорить о том, что Украина евроинтегрировалась в это объединение», - сказал он.

По мнению Балы, украинские политики стали заложниками необдуманных обещаний во время избирательной кампании о получении Украиной безвизового режима в скором времени.

Бала советует проводить переговоры о безвизовом режиме в двустороннем порядке со странами, не входящими в Шенгенскую зону. «Набрав критическую массу таких стран и подобравшись к Шенгенской зоне, можно переходить ко второму этапу»,- сказал он.

Эксперт убежден, что безвизовый режим сегодня не является вопросом №1 для украинской власти. «Но пообещав это сделать, они стали заложниками, и сейчас деятельность на внешнеполитическом векторе оценивается: удалось или не удалось получить безвизовый режим, что абсолютно некорректно», - сказал он.